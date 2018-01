Vermischtes Ursensollen

26.01.2018

Er war Familienvater, Stuckateur und ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele: Otto Liebler ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren verstorben.



Der Kreisbrandinspektor a. D. hinterlässt nicht nur in seiner Familie eine große Lücke. Auch die Führung der Landkreisfeuerwehren um Kreisbrandrat Fredi Weiß sowie seiner HeimatWehr in Hohenkemnath mit Vorsitzendem Christian Wenkmann trauert um ihn.Seit seinem 18. Lebensjahr war der am 18. August 1937 geborene Liebler Feuer und Flamme für die Feuerwehr - seine Wehr in Hohenkemnath, der er 1955 beitrat. Zahlreiche Lehrgänge führten dazu, dass er 1968 das Amt des Kommandanten übernahm, das er bis 1984 innehatte. Als FFW-Chef hat er die Jungendgruppe in Hohenkemnath gegründet und war damit Vorreiter im Landkreis. Die Jugendarbeit lag Liebler bis zuletzt sehr am Herzen. Von 1985 bis 1991 vertrat er den Verein als Vorsitzender, 1990 wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt.Auf Landkreisebene wurde er bereits 1972 zum kommissarischen Kreisbrandmeister berufen, 1978 zum Kreisbrandinspektor befördert - ein Amt, das er bis 1995 innehatte, als er vom aktuellen Kreisbrandinspektor Hubert Blödt abgelöst wurde. Liebler wurde mehrfach ausgezeichnet. Er begleitete auch unzählige Prüfungen als Schiedsrichter und hatte immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Feuerwehr, vor allem der Jugend. Auch das Dorfleben war ihm wichtig. Den Hohenkemnather Edelweißschützen trat er 1963 bei. Von 2003 bis 2013 war er im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zur Dorferneuerung in Hohenkemnath.Seine letzte Ruhe findet Otto Liebler nun auf dem Friedhof in Hohenkemnath. Der Trauergottesdienst ist am Donnerstag, 1. Februar, um 14.30 Uhr in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Hohenkemnath, gefolgt von der Beisetzung.