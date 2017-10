Vermischtes Ursensollen

27.10.2017

Der Gemeinderat Ursensollen entschied in seiner Sitzung über die Sanierung des ehemaligen Bräukellers. Dabei ist etwas ganz Besonderes geplant.

Aus dem Gemeinderat Die sechs gemeindlichen Feuerwehren benötigen neues Ausrüstungsmaterial. Den Auftrag für die Lieferung allgemeinen Bedarfs sowie Schläuchen vergab die Gemeinde an die Firma Ziegler GmbH & Co. KG, die Helmlieferung wird durch die Firma WS Brandschutztechnik GbR übernommen.



Bürgermeister Franz Mädler informierte über die begonnene Gehsteigsanierung in der Erlheimer Straße in Hohenkemnath und die damit einhergehende Vollsperrung bis voraussichtlich Ende November. Eine Umleitung über Hausen ist eingerichtet. Ebenso konnten die Brücken- und Straßensanierungen in Hausen und Heimhof sowie die Wegesanierungen in Rückertshof und Sauheim erfolgreich abgeschlossen werden.



Die Bauanträge Gehr, Frauenknecht, Lutter und Heitzer, Bock, Hiltl, Eiletz, Schmidt und Lehmeier werden dem Landratsamt Amberg-Sulzbach ohne Einwände zur Genehmigung weitergeleitet. (ua)

Durch die Sanierung des ehemaligen Kellerhäusl soll der geschichtlichen Bedeutung als ehemaliger Bräukeller der Ursensollener Brauerei Gehr wieder Ausdruck verliehen werden. Zudem ist der 200 Jahre alte Felsenkeller ein Refugium für Fledermäuse geworden. Der Eigentümer ist mit der Sanierung, der Sicherung des Eingangsbereiches und der Neuansiedlung der Fledermäuse einverstanden.Zur Unterstützung und Umsetzung des Projektes beschloss der Gemeinderat die Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) der Oberpfalz.Wie durch die bereits erfolgreiche Gestaltung des Artenschutzturmes in Hohenkemnath soll die Ausschreibung des Projektes wieder über den Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst (ijgd) aus Bonn ermöglicht werden. Damit könnten eine internationale Begegnung mit Jugendlichen und gleichzeitig der Erhalt eines geschichtlichen Bauwerks einhergehen. Das Amt für ländliche Entwicklung befürwortet das Projekt und stellt überdies eine hohe Förderung in Aussicht. Die Gemeindeverwaltung wird einen entsprechenden Antrag stellen und holt ein Angebot für die Baumaßnahmen ein. Für die Vorbereitungen wird die Abteilung Gartenbau des Landratsamtes Amberg-Sulzbach sowie Fledermausexperte Rudi Leitl zum Thema Artenschutz hinzugezogen. Ein Statiker wird jedoch vorab untersuchen, ob ein gefahrloses Bauen möglich ist.Die Umsetzung durch den Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst wäre bereits in den Sommerferien 2018 möglich. Die Unterbringung der 16 Jugendlichen im Alter von 16 bis 26 Jahren aus aller Welt könnte während des dreiwöchigen Aufenthalts in der Grundschule erfolgen. Die Helfer werden durch zwei Campleiter dieses Dienstes beaufsichtigt. Weiterhin entschied der Gemeinderat über die eingegangen Einwände in Bezug auf die geplante Einziehung öffentlichen Feld- und Wanderwege bei Wollenzhofen. Die Anwohner gaben mit einem Schreiben an die Gemeinde ihre Bedenken zur Einziehung des Allersburger Wegs II an. Er sei eine frequentierter Wanderweg und könne nur durch eine alternative Strecke östlich vom jetzigen eingezogen werden. Der Gemeinderat vertagte die Entscheidung und prüft nach Eingang möglicher Alternativen die Einziehung erneut, da hierfür ein Landtausch vorgenommen werden müsste. Der Weidenseeweg, der Wollenzhofner Weg sowie Der Eigentshofer Weg werden ohne Einwände wie geplant eingezogen.