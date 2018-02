Vermischtes Ursensollen

05.02.2018

Der Borkenkäfer war 2017 ein großes Thema - Amberg-Sulzbach ist dabei aber relativ gut weggekommen. Darauf machte AELF-Chef Rüdiger Wicht aufmerksam. Wesentlich schlimmer getroffen worden sei die Region von Stürmen - mit großen Wald-Schäden, vor allem im Raum Vilseck.

Hintergrund Laut FBG-Geschäftsführer Uli Hausmann wurden im vergangenen Jahr fast 110 000 Einheiten Holz vermerktet. Der Umsatz der FBG betrage über sechs Millionen Euro. Von den 2200 Mitgliedern besitzen 925 Waldflächen bis vier Hektar, bis 10 Hektar sind es 625 Mitglieder, bis 20 Hektar 465 Mitglieder. 199 Mitglieder besitzen mehr als 20 Hektar.



Im Vorjahr sind die vermarkteten Einheiten pro Hektar auf 4,7 gestiegen, wobei Kiefer und Lärche am besten verkauft werden konnten. Der durchschnittliche Erlös lag bei fast 60 Euro je Festmeter. Groß sei die Nachfrage nach Eiche. Buche sei eher ein Sorgenkind, sagte Hausmann. Abnehmer seien vorrangig das Sägewerk Ziegler in Betzenmühen, seit 2017 auch Mercer Holz und "die kleinen Sägerer bekommen von uns immer Holz". Beliefert werden zudem Papierwerke, Industrieholzverwerter sowie Brennholz- und Hackschnitzelabnehmer.



2017 Jahr wurden über 11 000 Forstpflanzen ausgeliefert (62 Prozent Nadelholz, 38 Prozent Laubholz). Himmelangst sei ihm angesichts des Borkenkäferaufkommens in Bayern und den östlichen Anrainerstaaten geworden, bekannte Hausmann: Die Sägeindustrie sei mit Käferholz überfüllt worden, dazu sei im August noch Sturm-Holz gekommen, auch 20 000 Festmeter im Raum Vilseck.



Einen Preiseinbruch gab es im September. Doch, wie Hausmann ausdrücklich betonte, Mercer Holz sei zu seiner ursprünglichen Preiszusage gestanden. Für die nächsten Monate laufe die Aufarbeitung der Kalamitätenhölzer auf Hochtouren. Die Nachfrage nach Frischholz sei hoch, damit steige auch der Rundholzpreis. Wie es mit dem Borkenkäfer weitergeht, lässt sich laut Hausmann nicht abschätzen. (gfr)

Oberleinsiedl. Zur Sprache kam dies bei einer Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Amberg-Schnaittenbach im Gasthof Michl in Oberleinsiedl. Diesem "wirtschaftlichen Verein" (w.V.) gehören über 2200 Waldbesitzer an, mit fast 24 000 Hektar Waldfläche. Bei einem Haushalt von über fünf Millionen Euro habe die FBG im vergangenen Geschäftsjahr fast 50 000 Euro Gewinn erwirtschaftet, berichtete der Vorsitzende Gerhard Gradl. Die FBG habe Waldpflegeverträge mit Kirchen- und Pfarrpfründestiftungen sowie für Privatwald mit mehr als 500 Hektar Fläche abgeschlossen.Die Mitglieder können an Motorsägekursen teilnehmen und über Sammelbestellung Material für die Waldbewirtschaftung beziehen. Weitere Angebote reichen von praktischen Vorführungen zur "Tannensaat mit Pferd" bis zu Ausflügen in den Bayerischen Wald und den Naturpark Hirschwald. Am Forstlichen Weihnachtsmarkt am Mariahilfberg in Amberg beteiligt sich die FBG seit zehn Jahren.In einem Kleinprivatwald bei Haag wurde ein Winterlinden-Saatgut-Erntebestand ausgewiesen: Wie Gradl erläuterte, darf nur aus den besten und amtlich zugelassenen Beständen forstliches Saatgut für die Nachzucht von Waldbäumen gewonnen werden. Markus Bechtle, bei Mercer Holz zuständig für den "Rundholzeinkauf Süd", wies auf die drei Standorte des Unternehmens (Stendal, Blankenstein, Friesau) mit mehr als 200 Beschäftigten in den neuen Bundesländern hin. Hier werden fast sieben Millionen Festmeter Holz, vorwiegend Fichte und Kiefer, verarbeitet. Als weiteres Standbein hat die Firma das Sägewerk Klausner übernommen. Ursensollens Bürgermeister Franz Mädler bezeichnete die FBG als Selbsthilfeeinrichtung der Waldbesitzer: Jeder für sich stünde ganz schön auf verlorenem Posten.Rüdiger Wicht, der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), meinte, dass der Kontakt zwischen AELF und FBG vielfach unterschätzt werde. Er erinnerte daran, Waldschäden zügig aufzuarbeiten, denn es sei wieder mit vermehrtem Borkenkäfer-Befall zu rechnen. Eine Waldbegehung mit dem Förster empfahl Wicht ebenfalls. BBV-Kreisobmann Peter Beer sagte, dass das Vegetationsgutachten anstehe: Waldbesitzer sollten die dazu angebotenen Begehungen nutzen.