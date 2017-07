Hausener Pfarrgemeinde setzt Tradition der Wallfahrten zum Habsberg fort

Vermischtes Ursensollen

23.07.2017

Hausen. Alljährlich pilgert die Hausener Pfarrgemeinde zum Habsberg. Bei gutem Wetter war es eine besonders große Gruppe, die sich früh um 5.30 Uhr am Kirchplatz aufmachte. Pater Marek Michalak und Pilgerführer Rudi Gehr begrüßten die Gläubigen. Begleitet von den Glocken der Pfarrkirche St. Georg, ging's auf Feldwegen hinauf nach Flügelsbuch, weiter bergab an der Lauterach vorbei und entlang dem Mühlhausener Bach über Mühlhausen nach Utzenhofen. Durch die Ortschaften wurden die Wallfahrer begleitet von Glockenklängen der jeweiligen Ortskapellen. Nach kurzer Rast in Utzenhofen zog die Gruppe weiter singend und betend durch die Fluren über Richthofen zum Habsberg. Ein leichter Regen machte nichts aus. Angekommen und empfangen wurden die Hausener von Wallfahrtsrektor Dekan Elmar Spöttle. In der Rokoko-Kirche "Maria Heil der Kranken" war dann noch Zeit, die Stille zu genießen und innezuhalten. Mit weiteren Gästen, die mit dem Auto kamen, feierte man gemeinsam den Gottesdienst. "Wo immer Maria ist, da ist auch Jesus. Maria hilft uns jeden Tag, die Liebe zu geben. Ein Beispiel ist Mariä Heimsuchung, das Treffen mit Elisabeth. Maria ermuntert uns zum gegenseitigen Helfen. Dieser Tag wird verehrt von lutherischen, römisch-katholischen und anglikanischen Kirchen", so der Pater in seiner Predigt. Er dankte mit einem Vergelt's Gott allen, die aktiv mitarbeiteten bei den Vorbereitungen, die für Sicherheit sorgten während des Weges, der Feuerwehr Hausen und dem Schlussgänger, den Kreuz- und Lautsprecherträgern, den Vorbetern, und dem Pilgerführer. Nach einer Stärkung in der Gaststätte traf sich die nun etwas kleinere Gruppe in der Gnadenkapelle zur Abschiedsandacht und trat den Rückweg an. Bild: exb