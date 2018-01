Vermischtes Ursensollen

08.01.2018

5

0 08.01.2018

Erlheim. Eine unterhaltsame Diskussionsrunde wurde der letzte Heimatkundliche Stammtisch der Gemeinde Ursensollen, in diesem Winterhalbjahr im Gasthof Erras in Erlheim. Ein Thema war das sehr rege Wirtshausleben in den 1950er und 1960er Jahren in Amberg. Durch die vier Kasernen in der Stadt und in der Umgebung waren natürlich überproportional mehr junge Leute im Ort, als in anderen Städten mit der Größe von Amberg. Dies wirkte sich auch auf die Anzahl der Lokale in der Stadt Amberg aus.

Josef Schmaußer, Heimatpfleger der Gemeinde Ursensollen und Initiator des beliebten Treffs, freute sich besonders, dass auch diesmal wieder junge Heimatfreunde teilnahmen. Luise Schuster aus Amberg hatte umfangreiches Bildmaterial über ihre Ahnen, die Brauerfamilie Gehr in Ursensollen, dabei. Die meisten Personen auf den Fotos konnten noch benannt werden. Drei Teilnehmer der Runde erkannten auch ihre Vorfahren auf den Bildern, so war genug Gesprächsstoff garantiert.Beim nächsten Treffen, am Donnerstag, 8. Februar, wieder in Erlheim, wird ein alter Verkehrsfilm aus den 1960er Jahren aus Amberg und Umgebung gezeigt. Wo war denn nun dieses Lokal oder Geschäft? Diese interessanten Fragen werden sicher wieder viele Heimatfreunde elektrisieren, so die Veranstalter.