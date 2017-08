Vermischtes Ursensollen

11.08.2017

11.08.2017

18 Kirwapaare feierten drei Tage lang ausgelassen die Heimhofer Kopf-Kirwa. Am Montag kamen Kirwabär, sein Treiber und die Kirwahexe bei Temperaturen um die 27 Grad ganz schön ins Schwitzen.

Heimhof. Die Kirwaburschen und eine Handvoll Moidln brachten den Baum, den Karl Popp aus Hausen sponserte, am Samstag früh ins Dorf. Den ganzen Vormittag dauerte es, bis die Schnitzereien an dem Kirwasymbol fertiggestellt waren. Damit der 35 Meter hohe Stamm überhaupt ins Loch passte, mussten ihn die Burschen um zwei Meter kürzen. Am Nachmittag war es dann endlich soweit, der Baum stand und somit startete die Kopf-Kirwa in seine nächste Runde. Am Abend eröffnete die Band StandBy das Kirwawochenende in Heimhof. Die Musiker heizten den Besuchern ordentlich ein, und die Kirwapaare sorgten für ausgelassene Stimmung. Mit ihren Gästen feierten sie bei lauen 20 Grad bis tief in die Nacht.Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Tradition. Am frühen Nachmittag zogen die Paare unter der musikalischen Begleitung von D'Hogbouchan auf den Vorplatz des Gasthauses Kopf, um die sechs einstudierten Tänze zu zeigen und beim Gstanzelsingen zu berichten, was sich das vergangene Jahr über im Hausnertal ereignet hat. Die Themen reichten vom heimlichen Petersilie-Austauschen bis zum tiefen Zusammenhalt innerhalb der Kirwaleit aus Heimhof. Anschließend kürten die 18 Paare das neue Oberkirwapaar. Die Wahl fiel dieses Jahr auf Laura Dechant und Christoph Augsberger.Den Montag starteten die Kirwapaare mit dem traditionellen Bärentreiben durch das Dorf. Timo Forster als Bär, sein Treiber Lukas Dechant und die Kirwahexe Elias Wölfl sorgten für schwarze Gesichter bei den Bewohnern. Ein letzter Höhepunkt war am Abend dann die Baumversteigerung. Patrick Demleitner hatte das Glückslos an den Tagen zuvor erworben. Gegen einen kleinen Obolus gab er den Baum wieder zur Versteigerung zurück. Höchstbietende hierbei war die kleine Schwester des neuen Oberkirwamoidls, Leonie Dechant. Sie ersteigerte den Baum amerikanisch für 640 Euro.Auch heuer waren in Heimhof am Montag wieder über 1000 Besucher auf der Kirwa, um sich bei schönstem Sommerwetter Braten, Bratwürste und Bier schmecken zu lassen. Die letzten Besucher warteten vorsichtshalber, bis die ersten Sonnenstrahlen den Kirwabaum in seiner ganzen Pracht zeigten, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Der Sänger der Band Ö'ha bezeichnete das Heimhofer Fest als "die größte Wirtshauskirwa im ganzen Landkreis".