Vermischtes Ursensollen

05.03.2018

Die Neuwahl des Vorstands steht im Mittelpunkt der Hauptversammlung bei den Haagerthaler Schützen. Weiterhin finden sich bekannte Gesichter an der Spitze des Vereins.

Oberleinsiedl. (exb) Bei dem Treffen im Gasthaus Michl in Oberleinsiedl berichtete Schützenmeister Helmut Wedel über die Ereignisse und Veranstaltungen im abgelaufenen Vereinsjahr. Höhepunkt war traditionsgemäß das Königsschießen mit der Proklamation der neuen Würdenträger: Schützenkönig wurde Helmut Wedel, Liesl Julia Franz, Jugendkönigin Sophia Wedel. In der erstmals ausgetragenen Disziplin aufgelegt Schießen für Senioren wurde Josef Michl König. Sehr erfolgreich verliefen die Aufführungen der Theatergruppe mit dem Stück "Kaviar und Hasenbraten" und das Marschiertheater "Die Herbergssuche" auf dem Gelände des Oberpfälzer Freiluftmuseums in Neusath/Perschen. Schießleiter Ulrich Michl gab die Ergebnisse der Rundenwettkämpfe bekannt und freute sich, dass wieder vier Mannschaften gemeldet werden und alle in ihren Ligen bestehen konnten. Rita Helfensdörfer sprach von einer erfolgreichen Jugendarbeit. Ein sehr positives Bild der finanziellen Verhältnisse zeichnete Kassenwartin Rita Fischer.VorstandSchützenmeister: Helmut Wedel Stellvertreter: Christian RubenbauerKassenwartin: Rita Fischer Stellvertreterin: Marion BaumerSchriftführer: Hubert SchusterSchießleiter: Ulrich Michl Stellvertreter: Korbinian WedelJugendleiter: Lisbeth Franz, Rita Helfensdörfer, Hans Franz und Josef Michl (wechseln sich ab)Ehrungen50 Jahre Mitgliedschaft: Marianne Brumeißl30 Jahre: Marlene Schöppl10 Jahre: Sabine MichlEhrung des Oberpfälzer Schützenbundes für 50 Jahre Zugehörigkeit: Benedikt MichlVerdienstauszeichnung am Bande: Christian Rubenbauer (exb)