04.05.2018

0 04.05.2018

Einen umfassenden Jahresrückblick aber auch einen mit Vorfreude erfüllten Ausblick erhalten die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins Köfering bei der Jahreshauptversammlung. 2019 darf groß gefeiert werden, zehn Jahre gibt es dann den HKV.

Köfering. Zunächst galt es für den Vorsitzenden Josef Vogl vor den Gästen Bilanz über das vergangene Vereinsjahr zu ziehen. Seit der vergangenen Mitgliederversammlung wurde nach Vogls Worten im Dorf viel geleistet, aber auch den Mitgliedern ein attraktives Programm geboten. Höhepunkte dabei waren das Backofenfest, das aktive Mitwirken bei der Kirwa und natürlich auch das dreitägige Bockbierfest im Vereinsheim, das an allen Tagen so gut wie ausverkauft war. Neben diesen stand eine Vielzahl weiterer Aktivitäten auf dem Plan, die allesamt gut angenommen wurden, so der Vorsitzende.Auch die Sparte Kirwaleit zog eine positive Bilanz, die von Oberkirwamoidl Teresa Koller präsentiert wurde. Sie gab einen Rückblick über die Vorbereitungen, unter anderem mit dem Höhepunkt der Kirwafahrt im Mai, dem Treiben rund um die Kirwa selbst bis hin zur Abschlussbesprechung der Kirwasaison für dieses Jahr vor wenigen Tagen.Positives gab es auch bei der Mitgliederentwicklung zu melden. Der HKV Köfering zählt derzeit 369 Mitglieder, davon sind 65 noch unter 18 Jahren. Im vergangenen Jahr konnten 19 Neuaufnahmen verzeichnet werden, denen zwei Sterbefälle und fünf Austritte gegenüberstehen. Personell sei man somit gut aufgestellt, auch finanziell ist die Lage gut, wie Kassier Steffi Metschl zu berichten wusste. Das passe für das im kommenden Jahr anstehende Gründungsjubiläum des Vereins.Auch zu diesem gab Vogl den Mitgliedern einen umfassenden Einblick in den Stand der Planungen, die sich bereits auf der Zielgerade befinden. Gefeiert wird hierzu vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 in Köfering. Durch die Kapelle Josef Menzl werden die Feierlichkeiten eben am Mittwoch, 29. Mai, eröffnet - bei freiem Eintritt.Für den darauffolgenden Vatertag ist ein Ganztagesprogramm vorgesehen. Ab 10 Uhr spielt das Buchbergecho zum Frühschoppen, gefolgt vom angebotenen Mittagstisch, ab 14 Uhr machen D' Spalter unplugged bayerische Stimmungsmusik bevor um 19 Uhr Grögötz Weißbir für entsprechende Stimmung sorgen soll. Mit dem Auftritt von Da Huawa da Meier und I am Samstag ab 20 Uhr steht einer der Höhepunkte an. Der Kartenvorverkauf dazu wird in Kürze beginnen, hieß es.Den Abschluss finden die Feierlichkeiten am Sonntag, 2. Juni, mit dem gemeinsamen Fest zu 50 Jahre Lebenshilfe Amberg, begleitet am Nachmittag durch Donikkl und Freunde, bevor am frühen Abend Murphys Gang für den musikalischen Abschluss sorgen wird. Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung gab HKV-Vorsitzender Josef Vogl eine Spende an sein Dorf. Nicht in finanzieller Form, sondern in Form von fest installierten hölzernen Bänken und Tischen, die unter anderem am Dorfplatz die Bevölkerung zum Verweilen einladen.