Vermischtes Ursensollen

11.12.2017

Wenn Elefanten, Eulen und Mäuse die Backstube besetzen, heißt das nicht, der Nürnberger Tiergarten ist in der Bäckerei, sondern die Kindergartengruppen aus Ursensollen mit ihren Betreuerinnen kommen zum Backen. Und zwar zu Ruth Herbst, zur Inhaberin der Bäckerei Wenkmann in Hohenkemnath.

In diesem Jahr waren es so viele Kinder, dass sie gleich in zwei Gruppen an zwei Tagen kamen. "Für mich ist es jedes Mal wieder eine große Freude, den Kindern mein geliebtes Backhandwerk mit seinen saisonalen Produkten näher zu bringen", betonte Herbst."So habe ich den Kindern vom Brauchtum des Allerheiligenspitzels erzählt, das das Firmkind vom Firmpaten jedes Jahr zu Allerheiligen bekommt", erzählte Herbst den Kindern über das Backwerk, das in diesem Jahr für sie auf dem Programm stand. Gesprochen wurde über die Zutaten, dass Wert auf regionale Zutaten Wert gelegt wird, und wo Mehl, Eier, Milch Hefe und Aromen herkommen.Nach dem Auswiegen des Teigs erhielt jedes Kind drei gleichlange Stränge, um daraus einen Zopf zu flechten. "Einen kleinen Vorteil hatten hier wohl die jungen Damen mit den langen Zöpfen, die das Flechten von der Mama mit den Haaren kannten", lachte Herbst. Jedes Kind stellte aber sein einzigartiges handwerklich hergestelltes Allerheiligenspitzl her, das im Ofen eine goldbraune Färbung bekam, anschließend in eine Tüte gepackt wurde und stolz zu Hause dem Rest der Familie gezeigt wurde - sicherlich inklusive Verkostung.