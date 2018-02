Kinderfasching in Hohenkemnath

Vermischtes Ursensollen

09.02.2018

3

0 09.02.2018

Hohenkemnath. Gut besucht war der Kinderfasching im Pfarrheim, ausgerichtet durch den Pfarrgemeinderat. Luftschlangen und -ballons als Wanddekoration, Konfetti am Boden, Stimmungsmusik in der Luft. Gut 100 Kinder mit ihren Eltern oder der Verwandtschaft waren der Einladung zu diesem Familiennachmittag gefolgt. Daher ging es im Hohenkemnather Pfarrheim zu, wie in einem Bienenstock. Überall sausten und tobten kleine Prinzessinnen, Cowboys, Indianer und auch der ein oder andere Sternenkrieger durch die Räume, spielten gemeinsam oder genossen ein Stück Kuchen.

Für die richtige Faschingsstimmung sorgte fetzige Musik von Peter Bohner aus Raigering. Die Kinder klatschten bei den Liedern mit. Aber auch das ein oder andere Tänzchen wurde gewagt. Neben der musikalischen Unterhaltung sorgten die Hohenkemnather Ministranten mit diversen Spielen für Abwechslung. Nach drei Stunden endete die Sause. Für Pfarrgemeinderatssprecher Johann Schmaußer und sein Team Zeit, Bilanz zu ziehen: "Es war wieder ein schöner, toller und abwechslungsreicher Nachmittag mit vielen gut gelaunten Besuchern", so Schmaußer. "Die Beteiligung war überragend. Persönlich denke ich, es hat allen Teilnehmern und auch uns Organisatoren wieder viel Spaß gemacht."