06.06.2017

Der Kindergarten ist im heiratsfähigen Alter angekommen. Die Einrichtung in Hausen feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Doch keine Angst: Fusionieren muss der Kindergarten noch nicht.

Hausen. Ein wunderschönes Fest feierte der Kindergarten St. Georg zu seinem 20-jährigen Bestehen. Bei sonnigem Wetter strahlten die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern um die Wette - ob bei den Aufführungen, der Tombola, dem Kinderschminken oder den Spielen für Groß und Klein.Im Festgottesdienst lobte Pater Marek Michalak die Erzieherinnen, die mit sehr großen Engagement diesen Kindergarten führten. Um die Buben und Mädchen kümmern sich die Kindergartenleiterin Heike Scholle und die Heilerziehungspflegerin Maria König. Ihr Motto lautet: "Wir sollten Kindern Raum geben, damit sie auf ihre Fragen kommen können." Die Gestaltung des Kindergartenalltags mit dem Morgenkreis, gesundem Frühstück, Lesen, Turnen, der Vorschule und der Gesundheitserziehung seien dabei wichtige Aspekte. Die Kinder erzählen: "Wir basteln, malen, schreiben, lernen, rätseln, reden, spielen, singen und haben viel Spaß." Und am besten gefällt den Kleinen das Feiern von Festen. Eingeladen waren auch alle ehemaligen Schützlinge. Für alle gab es ein Weißwurstfrühstück, gegrillte Bratwürste, Kaffee, Kuchen und Eis. Bürgermeister Franz Mädler informierte, dass das Gebäude immer instand gehalten werde. In jüngster Zeit seien der Sockel außen erneuert, der Spielplatz gepflegt und vor einigen Jahren neue Fenster eingebaut worden. Der Bauhof der Gemeinde unterstützt diese Arbeiten. Mädler sicherte auch weiterhin diese Hilfe zu. Vor 20 Jahren, am 27. Mai 1997, war die Einweihungsfeier des Kindergartens über die Bühne gegangen. Der Kindergarten ist untergebracht im ehemaligem Schulhaus und wurde gegründet von der Katholischen Kirchenstiftung St. Georg Hausen mit dem damaligen Kirchenverwaltungsrat Josef Müller, dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Konrad Gradl, Pfarrer Helmut Grönninger und Bürgermeister Josef Wölfl.In diesem Schulhaus wurden bis zum Schuljahresende 2001/02 auch die Kinder der 1. bis 4. Klassen unterrichtet. Gute Erinnerungen gibt es bei allen, die in diesem weit über 100 Jahre alten Gebäude ein- und ausgingen. Den Kindern stehen nun große, helle und freundlich gestaltete Gruppenräume zur Verfügung. Diese bieten den Buben und Mädchen die Möglichkeit zu spielen, zu lernen und sich zurückzuziehen. Zudem werden auch ein kleinerer Gruppenraum für die individuelle Förderung und ein großer Turnraum für Bewegung, Spiel und Spaß genutzt.