Vermischtes Ursensollen

03.08.2017

5

0 03.08.2017

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge feierte der Kindergarten St. Vitus Ursensollen gleich dreifachen Abschied. Am Ende aber überwog die Freude über die Ferien.

Die Vorschulkinder starten ab Herbst in einen neuen Lebensabschnitt und besuchen die Schule, Elternbeiratsvorsitzender Benedikt Michl scheidet aus dem Elternbeirat wegen Einschulung seines letzten Kindergartenkindes aus und das Hausmeister-Ehepaar Hermann und Edeltraud Koller tritt in den Ruhestand.Auch heuer veranstaltete die Kindergartenleiterin Angelika Hiltl mit ihrem Team ein Fest zur Verabschiedung der Vorschulkinder und deren Eltern. Den Wortgottesdienst mit Pfarrer Dr. Konrad Willi gestalteten die Kinder und Erzieher. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen im Kindergarten, die Kleinen konnten im Garten Traumfänger basteln. Mit dem Lied "Alle Kinder lernen lesen" und einem Gedicht sagten sie "Servus" und bekamen ein Gruppenbild und eine Mappe unter dem Motto "Das haben meine Hände gemacht" mit ihren gesammelten Werken der gesamten Kindergartenzeit überreicht.Auf Wiedersehen sagen hieß es auch für den Vorsitzenden des Elternbeirats, Benedikt Michl, da sein jüngstes Kind eingeschult wird. "Er war immer für die Belange des Kindergarten im Einsatz - und das stets gut gelaunt", so Angelika Hiltl. Seit 2009 war er Mitglied im Elternbeirat, ein Jahr später wurde er dann zum Vorsitzenden gewählt. Für ihn gab es ein Geschenk."Die Familie Koller ist eine Institution unter den Kindern und auch für uns nicht zu ersetzen", betonte Angelika Hiltl im Anschluss. Nach 14 Jahren unermüdlichem Einsatz für die Einrichtung genießen Edeltraud und Hermann Koller ab Herbst ihre Freizeit. Um die beiden gebührend zu feiern, organisierten die Kinder, Erzieherinnen und der Elternbeirat ein Abschiedsfest mit Liedern, Gedichten und einer Brotzeit.Bürgermeister Franz Mädler überreichte dem Ehepaar ein Geschenk und bedankte sich für deren Einsatz. Auch Angelika Hiltl sprach im Namen aller ihren Dank aus. Als besondere Geste übergab sie zusammen mit den Kindern einen Sonnenschirm mit guten Wünschen und eine "Dankeschön-Gießkanne". An vielen Meilensteinen und positiven Veränderungen waren die Kollers maßgeblich beteiligt. So wirkten sie an der Entstehung des Rollerweges im Garten mit, bauten Sandkasten und Klettergerüste auf, legten Hochbeete an und halfen bei Reparaturen. Selbst in den Ferien seien sie immer im Kindergarten unterwegs gewesen, um nach dem Rechten zu schauen, so Hiltl. Während der Sanierung waren sie Ansprechpartner für die Handwerker und brachten die Baustelle hinterher auf Vordermann. Die Kirchenverwaltung Ursensollen möchte sich dafür mit einem Abschiedsessen erkenntlich zeigen.