Vermischtes Ursensollen

27.09.2017

Bei der Kommandantentagung der Feuerwehren des südlichen Landkreises im Gasthaus Michl in Oberleinsiedl zeichneten Kreisbrandrat Fredi Weiß und der für den Bezirk zuständige Kreisbrandinspektor Hubert Blödt (Kümmersbruck) vier verdiente Mitglieder aus ihren Reihen aus. Rudolf Beck (Vilshofen), Josef Beer (Ebermannsdorf), Armin Daubenmerkl (Freudenberg-Wutschdorf) und Jürgen Ehrnsberger (Schmidmühlen) wurde das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbands Amberg-Sulzbach in Silber verliehen. Dazu gratulierten auch Ursensollens Bürgermeister Franz Mädler sowie dessen Amtskollege aus Rieden, Erwin Geitner. Auch sie dankten den Geehrten, für deren großes Engagement in den jeweiligen Orts-Feuerwehren.