Vermischtes Ursensollen

27.11.2017

27.11.2017

Die B 299 zwischen Ursensollen und Amberg musste am Montag ab 17.30 Uhr in Richtung Stadt für gut eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Der Grund war ein kurioser: Ein Militärfahrzeug passte nicht durch die Brücke bei Oberhof.

Ursensollen. (tk) Ein 40 Jahre alter US-Soldat, der laut Polizeiangaben mit einem Kollegen von Hohenfels auf dem Weg nach Grafenwöhr war, manövrierte sich selbst in eine missliche Lage. Sein Truck, auf dem laut Informationen von Oberpfalz-Medien Fahrzeugteile geladen waren, war zu groß und blieb an der Brücke bei Oberhof, die etwa 4,20 Meter hoch ist, hängen, aber nicht stecken.Teile der Verkleidung wurden dadurch weggerissen oder lösten sich und fielen auf die Bundesstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es dadurch aber zu keinen weiteren Unfällen. Die Feuerwehren aus Amberg und Ursensollen räumten auf der Fahrbahn auf und platzierten die Teile, von denen einige aus Styropor waren, auf dem Grünstreifen.Die Soldaten stellten ihr Gefährt stadteinwärts auf dem nächsten Parkplatz ab und verständigten ihre Vorgesetzten. Auch die Militärpolizei wurde informiert. Über den entstandenen Schaden ließ sich am Montagabend nicht viel in Erfahrung bringen, da zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war, ob auch Teile der Ladung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die beiden US-Amerikaner blieben unverletzt. Gegen 18.30 Uhr war die B 299 wieder ohne Einschränkung befahrbar.