Vermischtes Ursensollen

13.12.2017

Hohenkemnath. Bei bester Gesundheit feierte Loni Bürzer 80. Geburtstag. Sie wurde als Apolonia Donhauser in Mendorferbuch geboren und wuchs mit sechs Geschwistern auf. Nur eine Schwester lebt noch. Die Schule besuchte Bürzer in Adertshausen. Nach der Schulzeit arbeitete sie als Dienstmagd in Friebertsheim, zeitweise als Forstarbeiterin, dann wieder als Magd beim Gasthaus Hirsch in Hohenkemnath. Hier lernte sie ihren späteren Ehemann, den Zimmerer und Landwirt Michael Bürzer, kennen. 1964 wurde geheiratet. Zwei Kinder, Claudia und Robert, wurden dem Ehepaar geschenkt. Ehemann Michael verstarb bereits im September 1988 mit nicht ganz 55 Jahren. Die beliebte und kontaktfreudige Witwe lebt nach der Hofübergabe bei Tochter Claudia und deren Ehemann. Zwei Enkel, Peter und Kerstin, und drei Urenkel gratulierten am Ehrentag. Loni Bürzer liest gerne die Tageszeitung, besucht regelmäßig die Gottesdienste und geht gerne unter die Leute. Namens der Gemeinde gratulierte Dritter Bürgermeister Josef Schmaußer.