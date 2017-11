Vermischtes Ursensollen

19.11.2017

19.11.2017

Vor Ludwig Lehmeier liegen sein Gesellenbrief, sein Wehrpass und sein Gewerkschaftsbrief. An seinem 80. Geburtstag erinnert sich der Ursensollener an viele besondere und ereignisreiche Lebensjahre zurück. Bürgermeister Franz Mädler überbrachte ihm Glückwünsche der Gemeinde und erinnerte an die jahrelange gemeinsame erfolgreiche Zeit im Vorstand der DJK Ursensollen. Lehmeier war 2003 von der Gemeinde wegen seiner großen Verdienste für die sportliche Entwicklung mit der großen Ehrenmedaille ausgezeichnet worden.

Ludwig Lehmeier wurde 1937 in Ursensollen als Ältester von sechs Geschwistern geboren. Nach dem Volksschulabschluss begann er eine Ausbildung zum Schlosser bei Fahrzeugbau Ehebauer in Ursensollen. Nach dem Firmen-Aus beendete er die Lehre bei Landmaschinen Grimm in Amberg.Danach schrieb er ein klein bisschen Gemeindegeschichte. Als ersten Mann aus Ursensollen verpflichtete ihn die Bundeswehr im Oktober 1958 zum Wehrdienst. Nach der Grundausbildung war er 36 Jahre bis zur Rente bei der Firma Siemens in Amberg beschäftigt. Bei der Arbeit lernte er auch seine spätere Frau Christel kennen. Mit ihr hat er eine Tochter. Das Ehepaar feierte im vergangenen Jahr goldene Hochzeit.An die Stationen seines Lebens denkt Ludwig Lehmeier gerne zurück. Erinnerungsstücke bewahrt er bis heute sorgfältig auf. Auch im privaten Bereich war und ist er immer noch ein Macher. Ohne ihn gäbe es die DJK Ursensollen nicht. Nach langen Verhandlungen um einen geeigneten Platz und genügend Mitgliedern gründete er mit zwei Freunden den Verein. An den Kauf des ersten Balles erinnert er sich noch gut. "Wir waren zu zehnt und hatten nicht viel Geld. Jeder musste also eine Mark zahlen", sagt er und lacht.Nach und nach baute Lehmeier neben der Fußballsparte auch andere Abteilungen mit auf: Frauen-und Wandersparte oder auch Gymnastik. 18 Jahre lang war er Vorsitzender und wurde wegen seiner großen Verdienste zum Ehrenvorstand ernannt. "Es gab eine Zeit, da war ich DJK-Vorsitzender, Wanderspartenleiter und Sportheimwirt zugleich", sagt er. Seine Frau Christel unterstützte ihn dabei und wurde so selbst aktives Mitglied im Verein. Noch heute ist Ludwig Lehmeier sportlich aktiv. Gern betreibt er Eisstockschießen und pflegt gemeinsam mit seiner Frau den Garten.