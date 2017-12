Vermischtes Ursensollen

26.12.2017

1

0 26.12.2017

Alle Mädchen und Buben des Kindergartens St. Vitus - von den Jüngsten bis zu den Vorschulkindern - waren mit einer Rolle am Weihnachtsspiel beteiligt. Kindergartenleiterin Angelika Hiltl eröffnete die Veranstaltung, an der neben Eltern, Geschwistern und weiteren Verwandten der Kinder auch Pfarrer Konrad Willi, Bürgermeister Franz Mädler und Rektor Thomas Ötzinger teilnahmen. Den Auftakt machte ein Adventslied. Dann waren die jüngsten Kinder als "Weihnachtsglocken" mit dem Glockenlied und einer Engelsgeschichte samt Engeltanz an der Reihe. Mit dem Boten des Kaisers fing das Spiel an, dann kamen Maria und Josef, es folgte die Herbergssuche mit den Wirten, die Hirten saßen am Feuer, und auf dem Weg zur Krippe traten die Verkündigungsengel und der Engelchor in Erscheinung. Den Bibeltext zwischen den Szenen las Pfarrer Konrad Willi vor. Alle Besucher zollten viel Lob für das gelungene Spiel, bei dem die Kinder sehr textsicher waren. Nach dem Lied "Zu Bethlehem geboren" übergaben die Kinder ihren Eltern ein selbstgestaltetes Geschenk. Bild: pj