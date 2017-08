Vermischtes Ursensollen

10.08.2017

10.08.2017

Hohenkemnath. Hohenkemnath verabschiedet sich an Mariä Himmelfahrt, 15. August, von Pater Marek Michalak. Nachdem er sieben Jahre nach Eintritt in den Salesianerorden das Priesteramt in Polen sowie zehn Jahre im niederbayerischen Ruhstorf ausübte, wurde er vor zwölf Jahren Seelsorger in den Pfarreien Hausen und Hohenkemnath. Am Dienstag legt er das Amt nieder und wechselt in eine neue Pfarrei. Dies wird ab 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in Hohenkemnath untermalt. Anschließend gibt es einen Sektumtrunk am Kirchplatz. Ein Nachfolger ist bereits gefunden:. Pfarrer Klaus Birnthaler stellt sich am Sonntag, 10. September, vor.