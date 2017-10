Vermischtes Ursensollen

10.10.2017

Amberg. Große Freude im Heilpädagogischen Zentrum: Die Tagesstätte, die von Thomas Teichmann geleitet wird, erhielt eine Spende von 2000 Euro und 11 Cent von den Quad'sch Boy's Oberpfalz aus Trisching. Zustande kam der Betrag beim Quad-Treffen, das die Freunde des vierrädrigen Gefährts in diesem Jahr für Interessierte aus ganz Bayern organisierten. Vorsitzender Friedrich Sommerfeld ist von der Spendenresonanz begeistert: "Uns gibt es nun seit zwei Jahren. Bereits im letzten Jahr haben wir die Einnahmen aus dem ersten Treffen an gemeinnützige Organisationen gespendet. In diesem Jahr war der Betrag noch etwas höher." Die Gesamtsumme von knapp über 5000 Euro wurde an verschiedene Organisationen in der Region gegeben, wie eben jetzt auch der Anteil in Höhe von 2000 an die Tagesstätte des HPZ in Amberg. Teichmann zeigte sich bei der Übergabe dankbar.