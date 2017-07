Vermischtes Ursensollen

13.07.2017

"Warum wir sind, was wir sind": Diese Frage war der Ausgangspunkt eines Projekts der beiden siebten Klassen der Mittelschule Ursensollen. Die Geschichte Martin Luthers hatte die Schüler unter der Leitung der Lehrkräfte Michaela Cordts und Tanja Eisenhofer eine ganze Weile im Fach Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE) beschäftigt. Am Ende stand die Erkenntnis, dass der Anschlag seiner Thesen in Wittenberg und die Folgen davon bis heute in unseren Alltag durch die Existenz der evangelischen Kirche und verschiedene kirchliche Feiertage gelebt werden. Die Jugendlichen fanden schnell viele Beispiele von Ereignissen und Personen, die unser Leben bis heute maßgeblich geprägt haben: die französische Revolution, Manhattan Project, Bau und Fall der Mauer oder der Kniefall von Willy Brandt in Warschau.

Die Jugendlichen organisierten eine kleine Ausstellung, um den Lehrern und Schülern der anderen Klassen die Ergebnisse ihrer Forschungen vorzustellen. Die Siebtklässler organisierten zudem eine Vernissage, bei der Rektor Thomas Oetzinger die Ausstellung offiziell eröffnete, zunächst für die Lehrkräfte, danach für die Mitschüler. Die Jugendlichen zeigten sich froh, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigt hatten. Sie hätten nie gedacht, dass Geschichte so viel Spaß machen könne.