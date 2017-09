Vermischtes Ursensollen

24.09.2017

Mitglieder des Seniorennetzwerkes Ursensollen besuchten kürzlich das Trinkwasser-Aufbereitungswerk des Zweckverbands Wasserversorgung Hohenkemnather Gruppe. Er umfasst unter anderem Ursensollen und einige Haushalte der Nachbargemeinde Ammerthal, die das Seniorennetzwerk mit Leben erfüllen. Verbandsvorsitzender Josef Mörtl stellte seinen Gästen in einer Präsentation den Zweckverband und seine Anlagen vor.

1951 gegründet, wurden in diesem Jahr auch noch die ersten Orte an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Inzwischen ist das Leitungsnetz auf rund 170 Kilometer angewachsen. Rund 4800 Abnehmer verteilen sich auf 55 Orte. Zum Zweckverband gehören die komplette Gemeinde Ursensollen und anteilig jeweils unterschiedlich Hirschwald, Ober- und Unterbernstein, Ensdorf, Wolfsfeld, Drahberg, Giggelsberg, Deinshof, Allmannsfeld, Ziegelhütte und Gaishof, Kastl, Viehberg (Gemeinde Ammerthal), Köfering (Gemeinde Kümmersbruck) sowie Atzlricht (Stadt Amberg).Das Trinkwasser bezieht der Zweckverband aus vier den Tiefbrunnen Haag I und II, Kotzheim und Heinzhof. In fünf Hochbehältern wird das Trinkwasser gesammelt, bevor es an den Endverbraucher unbehandelt und in bester Qualität abgegeben wird. In regelmäßigen Abständen werden Wasserproben entnommen und von einem unabhängigen Labor geprüft. Die aktuellen Werte können über die Zweckverbands- Homepage abgerufen werden. Lediglich der Brunnen Kotzheim läuft zur Aufbereitung über eine Kohlefilteranlage, erklärte der Vorsitzende.Durch ein modernes Prozessleitsystem kann das gesamte Netz und der Verbrauch überwacht und somit der Wasserverlust eingeschränkt und die Reaktionszeit bei Störfällen nieder gehalten werden. Im Anschluss führten die beiden Wasserwarte Alexander Graf und Dieter Stiegler die Senioren durch das Wasserwerk. In der Zentrale wurde die Überwachung und die Steuerung erklärt. Großes Interesse fand die Kohlefilteranlage. Abschließend konnte die Druckerhöhungsanlage für die Orte Ursensollen und Hohenkemnath mit drei Druckpumpen besichtigt werde. Ein Notstromaggregat stellt für zwei Tage im Bedarfsfall die Versorgung sicher.