Vermischtes Ursensollen

13.08.2017

Das Seniorennetzwerk Ursensollen-Ammerthal präsentierte im Rathaus in Ursensollen ein neues Logo für die gemeinschaftliche Seniorenarbeit der beiden Gemeinden. Damit soll die erfolgreiche Zusammenarbeit jetzt auch bildlich deutlicher nach außen getragen werden.

Das neue Emblem zeigt neben dem gemeinsamen Schriftzug einen runden Kreis, der in verschiedene Farbpartien eingeteilt und rund herum mit weiteren kleinen Kreisen versehen ist. Dies soll Menschen symbolisieren, die gemeinsam an einem runden Tisch sitzen. Die verwendeten Farben drücken die Vielfalt der Charaktere und verschiedenen Gesellschaftsgruppen aus, die zusammenkommen, um gemeinsam Zeit zu verbringen und Sorgen des Alltags zu vergessen. Die bunte Darstellung sollen zudem die Farben des Lebens ausdrücken.Der Seniorenbeauftragter der Gemeinde Ursensollen, Norbert Schmid, erläuterte die Intention des neuen Logos. Es solle den gemeinsamen Tenor der Seniorenarbeit noch verstärken: für ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Heim, gegen soziale Vereinsamung. "Wir bringen Farbe in ihr Leben", ergänzte Monika Fruth, Seniorenbeauftragte aus Ammerthal, die Erklärungen.Bereits bei der Vorstellung des Programms für das zweite Halbjahr 2017 waren sich alle Beteiligten einig, ein neues Logo gestalten zu lassen. Seit August 2010 arbeiten Ursensollen und Ammerthal gemeinsam an einem abwechslungsreichen Programm für die Senioren. Mittlerweile nehmen rund 1000 ältere Menschen an den Halbjahresprogrammen teil. Und die Nachfrage steigt stetig."Ich habe noch nie ein Logo gesehen, das so vielsagend ist und so viel Raum für individuelle Interpretation lässt, aber dennoch das Wesentliche auf den Punkt bringt", schwärmte der Ursensollener Bürgermeister Franz Mädler. Auch Alexandra Sitter, Bürgermeisterin von Ammerthal, zeigt sich beeindruckt vom neuen Design. "Die Farben sind kräftig, aber nicht aufdringlich und wirken sehr harmonisch", stellte sie anerkennend fest. "Ein bunter Kuchen, der für jeden Geschmack und somit jeden Senior etwas bietet", so die Bürgermeisterin. Alle Anwesenden sprachen der Designerin Franziska Schmid ein großes Lob aus. Die gebürtige Ursensollenerin lebt inzwischen in Berlin und stellte das von ihr kreierte Logo gratis zu Verfügung.