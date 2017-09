Vermischtes Ursensollen

19.09.2017

Seit 55 Jahren gibt es die Minigolfanlage entlang der Stadtmauer. Seit 13 Jahren ist Elke Dietel die Pächterin. Auch in diesem Jahr machte sie sich wieder auf die Suche nach den besten Spielern.

Amberg. (brü) Zum Leidwesen der Starter spielte das Wetter diesmal nicht ganz so mit. Der ab Mittag einsetzende Regen bedeutete für den ein oder anderen Teilnehmer ein zusätzliches Handicap. Dennoch waren 70 Spieler am Start. Einige davon waren sogar aus den Nachbarlandkreisen angereist. 15 Minigolfer waren bei den Profis am Werk. Zudem machten 14 Kinder und Jugendliche ebenso mit wie 21 weibliche und 20 männliche Amateure.Wie bereits im vergangenen Jahr sicherte sich Thomas Schroers mit 25 Schlägen den ersten Platz bei den Profis und darf sich weiterhin Stadtmeister nennen. Alicia Schroers Gomez errang mit 33 Schlägen den Titel bei den Jugendlichen, Alexandra Fenzl benötigte 35 Versuche für den Gewinn bei den Amateur-Frauen. Bei den Männern musste ein Stechen entscheiden. Nach Abschluss der regulären Runde lagen Nico Fenzl und Peter Kleindienst mit jeweils 34 Schlägen gleichauf. Bei der Entscheidungsrunde benötigte Fenzl zwei, Kleindienst lediglich nur einen Schlag, um den Ball im Loch zu versenken.Zusammen mit Elke Dietel überreichte Bürgermeisterin Brigitte Netta die Preise. Bedacht neben den Siegen wurde auch Matthias Pfleger. Er beteiligte sich in diesem Jahr bereits zum 30. Mal an den Meisterschaften. Anerkennung gab es abschließend auch für Samira Feto. Die Achtjährige war in diesem Jahr die jüngste Teilnehmerin und erhielt einen Pokal, gestiftet von OB Michael Cerny.