Vermischtes Ursensollen

02.10.2017

5

0 02.10.2017

Mit einer von Jagdsignalen umrahmten Hubertus-Messe in der kleinen Kirche St. Laurentius und dem Verblasen einer im Wirtsgarten ausgelegten Jagdstrecke durch die Bläsergruppe Fiebak aus Schnaittenbach starteten am Wochenende die Erlheimer Wildwochen. Sie dauern bis Dezember.

Vom Licht geblendet

Nicht aus Gatterhaltung

Erlheim. Josef Madathiparampil, Ruhestandspfarrer in Hohenkemnath, stellte den Heiligen Hubertus in den Mittelpunkt seiner Begrüßung und Predigt. Hubertus, geboren um 655, späterer Bischof von Lüttich, lebte vor seiner Priesterweihe als Einsiedler und ernährte sich durch die Jagd. Hubertus diente am Hof des Fürsten von Burgund. Doch das Schicksal spielte Hubertus übel mit. Seine junge Frau starb bei der Geburt ihres ersten Kindes.Vor allem in der Jagd suchte er Ablenkung und Zerstreuung. Eines Tages, so die Legende, habe Hubertus in den einsamen Wäldern der Ardennen gejagt, als er plötzlich einen großen Hirsch erblickte. Der Jäger schlich sich an, um das Tier zu erlegen. Doch kurz bevor er den tödlichen Pfeil abschießen wollte, sah Hubertus ein hellleuchtendes Kreuz zwischen den Geweihstangen des Hirsches. Vom Licht geblendet, ließ er Pfeil und Bogen fallen und sank auf die Knie. Und plötzlich hörte er eine Stimme, die ihn ermahnte, sein ausschweifendes Leben aufzugeben, und sich Gott zuzuwenden.Der junge Mann veränderte von nun an radikal sein Leben. Er gab seine Ämter auf und verschenkte sein Vermögen an die Armen. Alsdann zog er sich in die Einsamkeit zurück und verbrachte seine Tage im Gebet.Bald erhielt Hubertus die Priesterweihe und zog als Missionar durch Brabant. Um das Jahr 705 wurde er Bischof von Tongern-Maastricht. 717 verlegte er seinen Bischofssitz nach Lüttich. Von dort aus verbreitete er den christlichen Glauben in den Ardennen. Nicht umsonst hat er den Beinamen "Apostel der Ardennen" erhalten. Hubertus starb im Jahr 727.Beim weltlichen Teil der Wildwochen-Eröffnung unterstrich Wirtin Judith Erras, dass das in ihrer Küche verarbeitete Wild nicht aus Gatterhaltung stammt, sondern vornehmlich von einheimischen Jägern im Hirschwald erlegt wird.Das handhabe man so seit fast 20 Jahren, solange es diese Wildwochen gebe. Landrat Richard Reisinger hob die im Hirschwald praktizierte ökologische Verbindung von Wald, Wild, Natur heraus und würdigte die regionale Vermarktung des Wildbrets.