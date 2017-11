Vermischtes Ursensollen

22.11.2017

Bei der Versammlung der Jagdgenossen Zant endete eine Ära. Josef Huf trat nach 25 Jahren im Amt des Schriftführers und zuletzt fünf Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wiederwahl an. Ebenfalls gab Kassier Gustl Moosburger nach 35 Jahren Kassenführung aus Altersgründen sein Amt in neue Hände.

Die Neuwahlen im Gasthof Erlhof in Erlheim brachten Bewegung in die Führungsriege. Neuer Vorsitzender wurde Sebastian Meier. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter Michael Neger. Beisitzer sind Siegfried Bock und Johann Niebler. Schriftführerin ist Edeltraud Donhauser. Das Amt des Kassiers übernimmt künftig Richard Trummer. Als Kassenprüfer fungieren Wolfgang Kuhn und Josef Landshammer. Einige Ämter wurden laut Statuten in geheimer Wahl gewählt. Josef Hummel, Richard Trummer und Edeltraud Donhauser sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Wahl.Der scheidende Vorsitzende wünschte den Neugewählten ein glückliches Händchen. Zuvor leitete er die Versammlung. Er stellte fest, dass während der Amtszeit des bisherigen Vorstands die Wildschweinschäden nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt und abgerechnet wurden. Die erstatteten Schäden der vergangenen fünf Jahre könnten jederzeit eingesehen werden. Begleitend zu seinen Ausführungen wurden Bilder von den angerichteten Schäden gezeigt.18 Jagdgenossen stimmten über die zu erstattenden 1200 Euro Wildschäden ab. Am Kassenbericht von Gustl Moosburger hatten die beiden Kassenprüfer Johann Niebler und Josef Landshammer nichts auszusetzen. Sie bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.Josef Hummel vom Bauernverband gab bei seinen Ausführungen zu verstehen, dass er unter anderem für das Jagdrecht zuständig ist. Weiterhin lobte er den gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit in den vergangenen fünf Jahren. Der frisch gebackene Vorsitzende, Sebastian Meier, bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit.