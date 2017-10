Vermischtes Ursensollen

11.10.2017

Die totale Sonnenfinsternis am 21. August in den USA war das am meisten beachtete astronomische Ereignis unserer Zeit. Die „Sofi“ lockte Hobbysterngucker aus der ganzen Welt an, darunter auch Dieter und Renate Putz von der Volkssternwarte Amberg-Ursensollen.

Das Himmelsspektakel sollte Höhepunkt einer Wohnmobiltour der Familie von Calgary (Kanada) bis zum Yellowstone-Park sein. Nach akribischerPlanung fiel die Wahl des Beobachtungsplatzes auf den Grand-Teton-Nationalpark, durch den die Totalitätszone verlief. Dort entstanden die Sonnenbilder in den verschiedenen Phasen der Verfinsterung. In der Mitte, während der Totalität, ist ein Teil der Sonnenatmosphäre (Korona) zu sehen. Die Aufnahmen der Teton- Berge entstanden kurz vor und während der totalen Phase der Finsternis. Bilder: Dieter und Renate Putz