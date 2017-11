Vermischtes Ursensollen

05.11.2017

0 05.11.2017

Zurück und nach vorn blickten die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Ursensollen. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand jedoch die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Ehrungen 55 Jahre Mitgliedschaft: Resi Edenharder, Resi Neidl und Kathl Sperber



50 Jahre: Margot Ebenhöch, Gretl Kugler und Rita Köckert



40 Jahre: Anton Graml und Resi Wenkmann



25 Jahre: Rita Kuhn und Anneliese Moosburger (snn)

Bei der Zusammenkunft im Gasthaus Reif erklärte Kreisfachberater Arthur Wiesmeth, was ein Dorf ausmacht. In ihrem Jahresrückblick erinnerte Annette Wenkmann an die beliebte Pflanzentauschbörse, den Besuch des Rosenfests im Rosengarten in Amberg und den Ausflug in den Schnaittenbacher Kräutergarten.Die Kommission für "Unser Dorf hat Zukunft" zeichnete die Gemeinde Ursensollen mit Platz eins und damit der Goldmedaille aus. Als Ferienprogramm unternahm der Verein mit 20 Kindern einen Ausflug zum Schmetterlingstag in Gärtnerei Hubner in Nonnhof. Auch gestaltete er den Erntedankaltar in der Kirche St. Vitus.Die Vorsitzende merkte an, dass es 2017 wenig Obst gab und deshalb weniger Apfelsaft gepresst wurde. Heuer steht noch eine Veranstaltung, der Adventsmarkt in Ursensollen, an. Wenkmann wies noch auf die Frühjahrsversammlung mit Neuwahlen hin. Den Kassenbericht trug Maria Hummel vor, das Kassenbuch liegt zur Einsichtnahme auf. Die Vorsitzende dankte den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue zum Verein mit einer Orchidee.Arthur Wiesmeth referierte zum Thema: "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden". Dieses Motto bedeute viel mehr als Blumen vor den Fenstern und eine gekehrte Straße: "Das hat vor 30 Jahren gereicht, um eine Goldmedaille zu bekommen." Wiesmeth fragte: Was braucht es um sich in einem Dorf, in einer Gemeinde wohl zu fühlen? Wann entstehen in einem Ort das Gefühl dazuzugehören, Tradition, Heimat? Was muss man tun, um auch auf lange Sicht einen Ort modern und doch nachhaltig und gemütlich zu erhalten? Wie kann man verhindern, dass Orte für ihre Einwohner uninteressant werden und immer mehr Leute wegziehen? Wie kann man verschiedenen Menschen, Kindern, Familien, Älteren eine lebenswerte Umgebung bewahren?Die Grundidee davon ist laut Wiesmeth eine lebendige Dorfgemeinschaft: "Dabei sein statt nur zuschauen, sich engagieren, teilnehmen, sich verbunden und dahoam fühlen. Sich in einem Dorf, in seiner Gemeinde wohlfühlen und dort beheimatet sein." Um in seiner Ortschaft eine lebenswerte Zukunft zu sehen, braucht es laut dem Kreisfachberater einige Dinge, die in diesem Wettbewerb auch berücksichtigt werden.Etwa die Anbindung an die Infrastruktur, die Unterstützung von regionalen Vermarktungsformen, die Verbindung von Moderne und Tradition sowie die Zukunft durch Kinder, also auch Schulen, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen und Freiflächen. Weiter bedürfe es einer Zukunft auch für ältere Mitbürger (Pflegemöglichkeiten vor Ort), Ärzte und Einzelhandel sowie kulturelle Möglichkeiten.Auch eine lebendige Vereinskultur sei wichtig, ebenso Möglichkeiten sich zu treffen. Auf die Begrünung durch Bäume, Wiesen und Blumen für Insekten sei zu achten. "Jeder ist aufgefordert, ein klein wenig, an welcher Stelle auch immer, dazu beizutragen", lautete Wiesmeths Appell.Annette Wenkmann bedankte sich abschließend für den Blumenschmuck an den Häusern und in den Gärten bei den Mitgliedern mit einem Blumenstock.