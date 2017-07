Was blüht denn da aus dem Apfelbaum?

Vermischtes Ursensollen

10.07.2017

Reinbrunn . (spw) Vor etwa zehn Jahren hat Hildegard Wolfsteiner auf ihrem Grundstück in Reinbrunn eine rote Rose gepflanzt. Daneben steht ein Kornapfelbaum. "Wir wollten, dass die Rose hinauf wächst", erzählt sie. Gedüngt oder speziell geschnitten haben sie die Rose allerdings nie. Irgendwann war die Pflanze in der Baumkrone verschwunden, bis sie "vor zwei oder drei Jahren wieder auftauchte", erklärt Wolfsteiner. Nun bekommt sie zahlreiche Komplimente von Nachbarn, Passanten und Freunden für ihren besonderen Baum. "Jedes Jahr ist es eine Augenweide, wenn die Rose aus der Baumkrone heraus blüht", ist sie begeistert. Hoffentlich bleibt das auch noch ganz lange so. Bild: Steinbacher