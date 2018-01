Wintergaudi in Ursensollen

Vermischtes Ursensollen

22.01.2018

Amberg-Sulzbach. Schnell raus in den Schnee, bevor die nächste Warmfront alles wieder wegschmilzt: Die Buben der beiden Ursensollener Jungkolping-Gruppen bauten am Sonntag aus Pappschnee ein Iglu hinter dem Ausschankgebäude am Kolpingheim. Nach drei Stunden war das Schneehaus fertig. Ein schönes Gemeinschaftswerk, das nicht bloß die Buben erfreute, sondern auch andere Kinder und deren Eltern. Wer mag, darf jetzt Platz nehmen im Iglu - solange es noch geht. Aber Sitzkissen mitbringen!