Wirtschaft Ursensollen

20.10.2017

83

0 20.10.201783

Seit 1998 gehört die PVL Autokabel zu den Perlen, die sich im Ursensollener Gewerbegebiet fast ein bisschen verstecken. Doch nun verlassen die Franken die Oberpfalz wieder und konzentrieren sich auf ihren Stammsitz in Cadolzburg. Die Mitarbeiter sollen alle mit.

Probosch - Vogt - Loos (PVL) "Die PVL-Unternehmensgruppe ist ein erfolgreicher, international ausgerichteter mittelständischer Hersteller von elektronischen Zündsystemen, Alu-Druckgussteilen und Kabeltechnik für die Kleinmotorenindustrie, Erstausrüster der Automobilindustrie, Nutzfahrzeugindustrie und den Ersatzteilmarkt für Zündkabelsätze." So steht es auf der Internetseite des Unternehmens zu lesen. Heinrich Probosch, Hans-Ulrich Vogt und Kurt Loos - daher der Name PVL - gründeten das Unternehmen im Jahr 1970 in einem Milchladen, dachten aber nicht daran, Milch zu verkaufen.



"Die alten Herren erfreuen sich übrigens noch immer bester Gesundheit", sagt der jetzige Geschäftsführer Uwe Haßler, der erst seit kurzem an der Spitze von PVL steht.



Aber natürlich ist PVL längst an die nächste Generation gegangen, die aber die Ziele der Gründer hartnäckig weiterverfolgt: "Uns reizen immer schon Dinge, die für andere zu kompliziert sind: Egal, ob Standardprodukte oder individuelle Kundenlösungen, seit beinahe 50 Jahren entwickeln und fertigen wir innovative Produkte und komplexe elektrotechnische Systeme für die verschiedensten Anwendungsbereiche".



Die Bilanzsumme von PVL Ursensollen und Cadolzburg bewegt sich laut Bundesanzeiger insgesamt bei rund zehn Millionen Euro. (ass)

Von Andreas AscherlPVL-Geschäftsführer Uwe Haßler hat sich gut vorbereitet. Schließlich will er möglichst schlüssig und verständlich erklären, warum sich das Unternehmen aus der Oberpfalz zurückzieht - sich zurückziehen muss, wie er immer wieder betont. Denn die PVL, die sich im weitesten Sinne mit dem Zündungsbereich von Verbrennungsmotoren beschäftigt, steht seiner Aussage nach nahezu exemplarisch für die zahllosen kleinen Zulieferer im immer komplexer und schneller werdenden Industriesektor."Unser Zielmarkt ist das Fahrzeug - aber nicht das Auto", macht er deutlich. PVL stattet hauptsächlich Land- und Forstmaschinen mit seinen Zündspulen und Kabeln aus. Der amerikanische Motorenhersteller Briggs & Stratton steht genauso auf der Referenzliste wie Wacker, BMW oder Grammer. Und beinahe jeder Formel-1-Rennfahrer, der im Gokart-Sport angefangen hat, kennt das Unternehmen als zuverlässigen Hersteller hochwertiger Zündspulen.PVL ist erst seit 1998 in Ursensollen angesiedelt, davor setzten die drei fränkischen Gründer auf den Standort Allersburg. Warum, weiß Uwe Haßler auch nicht. Wahrscheinlich, weil man damals dort an sehr günstige Gewerbeflächen rangekommen sei, so vermutet er und lobt gleichzeitig die Lage in Ursensollen: direkter Autobahnanschluss, die Städte Amberg und Nürnberg in der Nähe. "Jetzt mach ich richtig Werbung für Ursensollen - und dann gehen wir weg", stellt er fest.Doch es geht nicht anders, so sagt er. Die Produktionsabläufe werden immer komplexer und schneller. "Sie bedingen einfach eine ständige Professionalisierung, der wir uns stellen müssen." In Cadolzburg, der Heimat von PVL, könnten mit geringen Umbauten die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Die Vereinfachung der Prozesse, die Standardisierung und zunehmende Digitalisierung seien eben an einem Standort leichter umzusetzen, wie er darlegt."Wenn mehr Menschen an einem Fleck arbeiten, kann man das einfach besser machen", packt Haßler diesen komplizierten Prozess in einfach Worte. Und ein Werk verursacht eben auch weniger Kosten, als dies zwei tun. Für einen Zulieferer, der naturgemäß ständig auf der Suche nach Möglichkeiten der Kostenoptimierung ist, eine logische Konsequenz. Also Umzug des hiesigen Werks nach Cadolzburg und Schließung von Ursensollen.Udo Fechtner, der für die IG Metall die Verhandlungen mit den PVL-Leuten geführt hat, sieht das ähnlich. "Die haben einfach zwei nicht ausgelastete Werke und wollen eins draus machen", hat er festgestellt. Kein Grund für die Gewerkschaft, jetzt das große Rad zu drehen. Zumal PVL zugesagt habe, die rund 50 Ursensollener Mitarbeiter künftig in Cadolzburg zu beschäftigen. Und zwar alle."Wir investieren dafür in Busse", erklärt Uwe Haßler. Die Neunsitzer werden von der Firma betankt, der jeweilige Fahrer kann die Fahrzeit als Arbeitszeit anrechnen. "Außerdem bezahlen wir den Arbeitnehmern die Pause von 30 Minuten." Der Handel gilt laut Haßler erst einmal zwei Jahre mit dem erklärten Willen des Unternehmens, ihn darüber hinaus fortzusetzen. Wohl wissend, dass sich der eine oder andere nach einer Alternative in der Region umschauen wird. "Der Oberpfälzer ist, wie wir Franken auch, sehr heimatverbunden", stellt Haßler fest. Betont aber noch einmal, wie wichtig es ihm persönlich ist, dass seine Mitarbeiter verstehen, warum das Unternehmen diesen Schritt macht. Machen muss, wie er immer wieder sagt. Und dass sie nach Cadolzburg mitkommen.Und das Firmengebäude in Ursensollen samt großer Erweiterungsfläche nebenan? "Es gibt Interessenten", sagt Haßler. Und glaubt man dem Tratsch in Ursensollen, interessiert sich ein aufstrebendes Unternehmen ganz in der Nähe sogar sehr intensiv für das Gelände.