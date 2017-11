Vermischtes Velburg

25.11.2017

"Der Schaden in der Trocknungsanlage dürfte die Millionengrenze erreichen", informiert die Polizei. Am Freitagabend gegen 22.40 Uhr entdeckten Mitarbeiter ein Feuer in einer Produktionshalle in Velburg (Harenzhofen).

Sofort alarmierten sie die Rettungskräfte. Sechs Feuerwehren kämpften gegen die Flammen, Personen wurden nicht verletzt. Wie der Brand entstanden ist, sei derzeit nicht bekannt. Die Kriminialpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.