Freizeit Vilseck

11.08.2017

11.08.2017

Freihung/Vilseck. Voll gepackt mit vielen Erlebnissen war die Zeltlagerwoche für 44 Kinder der evangelischen Kirchengemeinden in der Nähe von Schlattein im Flosser Land. Die Veranstaltung stand unter dem Thema "Martin Luther". Das Wetter spielte prima mit. Pfarrer Matthias Weih besuchte das Lager und erfreute mit Spielen und Eis. Für Spaß sorgten viele Workshops, wie Traumfänger-Basteln, Filzen und Tanzen, bei denen die Kinder ihre Kreativität und Sportlichkeit ausleben konnten. Bei der Lagerolympiade und im Geländespiel mussten die Gruppen Aufgaben lösen. Dabei waren Teamgeist und Geschick gefragt. Neben einer Nacht- führte eine Tageswanderung ins Freibad nach Windischeschenbach. Spannung boten die Fortsetzungsgeschichte, aus der täglich vorgelesen wurde, wie auch die Geister, die den Zeltplatz gegen Mitternacht heimsuchten. Jeden Tag ließen die Mädchen und Jungen am Lagerfeuer und mit Singen in der Jurte ausklingen. Dank galt dem 24-köpfigen Betreuerteam, das rund um die Uhr für die Kinder da war.