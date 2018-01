Freizeit Vilseck

25.01.2018

Generationswechsel an der Spitze der Vilsecker Anglergemeinschaft: Wie angekündigt, treten Vorsitzender Peter Felkl und sein Stellvertreter Heinrich Högl nicht mehr an. Aber Felkl kann für jedes ausscheidende Vorstandsmitglied einen Nachfolgekandidaten präsentieren.

Fischerfest herausragend

Sehr gute Zusammenarbeit

Nach der Wahl Die Neuwahl ergab folgendes Ergebnis.



Vorsitzender Christian Specht



Stellvertreter Reinhard Specht



Kassier Klaus Bachl



Schriftführer Oswald Gäck



Beisitzer Michael Schönl, Daniel Merkl, Robert Rötzer



Gewässerwarte Rudi Ruppert, Rüdiger Kohl, Daniel Meier, Stefan Weiß, Matthias Amtmann, Markus Pamler, Stefan Roppert



Jugendleiter Andreas Schreiner



Kassenprüfer Josef Aman, Mario Hefner. (if)

In seinem Rechenschaftsbericht ging Vorsitzender Felkl während der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr ein. Dem Verein gehören 124 aktive Fischer, 24 Jugendliche und 32 passive Mitglieder an. Die attraktiven Gewässer, der Einsatz der Fischer für den Naturschutz, der familiäre Charakter und die gute Jugendarbeit sind Gründe für diese positive Entwicklung. "Unsere Vereine sind die tragenden Säulen unserer Gemeinden und sind für eine intakte Sozialgemeinschaft, die unsere Dörfer und Städte erst lebenswert macht, von sehr großer Bedeutung", betonte Felkl.Weiter berichtete er von den vergangenen Veranstaltungen. Neben Vereinsmeisterschaft und Nikolausfeier erwähnte er das Fischerfest als wichtigste Veranstaltung des Vereins. Dieses findet seit 1955 regelmäßig statt, wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen und ist wegen seiner Fischspezialitäten und des familiären Charakters weit über die Grenzen von Vilseck bekannt und beliebt. Der Vorsitzende bedankte sich bei Mitgliedern und deren Familien, die zum Gelingen der Feste und Veranstaltungen beigetragen haben.Kassier Klaus Bachl zog in seinem Bericht eine positive Bilanz des abgelaufenen Jahres. Die finanzielle Situation sei stabil. Trotz der Ausgaben für Investitionen, Pachten, Gewässerbewirtschaftung und den Besatz, konnten auch 2017 wieder Rücklagen gebildet werden. Für die Gewässerwarte informierte Manfred Härtl über die Besatzmaßnahmen. Dafür wurden insgesamt 8500 Euro ausgegeben. Von einer positiven Entwicklung berichtete Jugendleiter Andreas Schreiner über seinen Bereich. Die Zahl der Jungfischer steige laufend. Besonders die Beteiligung am Ferienprogramm der Stadt Vilseck sei wieder ein voller Erfolg gewesen.Die Neuwahlen (Ergebnis siehe Kastenmeldung) nutzte Vorsitzender Felkl für einen Rückblick auf seine 14 Jahre im Amt. Während dieser Zeit sei es gelungen, den Natur- und Gewässerschutz in den Mittelpunkt der Vereinsarbeit zu rücken. Nur intakte Natur und Gewässer sowie artgerechter Besatz "ermöglichen es uns, unser Hobby überhaupt auszuüben", betonte Felkl.Er erinnerte an den ersten Punkt der Vereinsbestimmungen: "Die Mitglieder der Anglergemeinschaft Vilseck sind verpflichtet, die Angelfischerei mit dem nötigen Achtung und dem notwendigen Respekt vor den Lebewesen unserer Natur auszuführen. Der Schutz und die natürliche Erhaltung unserer Natur und besonders unserer Gewässer sind oberstes Gebot."Felkl bedankte sich beim Vorstand für das vorbildliche Engagement und die Unterstützung, allen voran bei den ebenfalls ausscheidenden Vorstandskollegen Heiner Högl, Manfred Härtl und Thomas Dorner.Zum Abschluss des Abends überbrachte Bürgermeister Hans-Martin Schertl, selbst aktives Mitglied der Anglergemeinschaft, Grüße der Stadt und lobte die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Verein und dem Vorstand. Er bedankte sich bei den ausscheidenden Vorständen für deren Engagement und deren Leistungen für den Verein und den Naturschutz.