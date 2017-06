Freizeit Vilseck

18.06.2017

18.06.2017

Bereits neun Tage vor dem Namenstag des Heiligen Johannes wurde in Sorghof ein Johannisfeuer entfacht. Die örtliche Feuerwehr hatte ein wachsames Auge darauf geworfen, es unter Kontrolle zu halten. Böiger Wind machte das zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Phasenweise soll das Feuer geschätzt über zehn Meter hoch in den Abendhimmel hinein gelodert haben. Zuvor fand in der Herz-Jesu-Kirche ein Wortgottesdienst zum Integrationstag statt. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann segnete das Feuer. Bild: er