Freizeit Vilseck

31.01.2018

Schlicht. Zu einer lustigen Kinderturnstunde unter dem Motto Faschingsolympiade hatten die Übungsleiterinnen vom Kinderturnen beim 1. FC Schlicht, Barbara Frank und Veronika Bummerl, eingeladen. Die Resonanz war überwältigend: Die Turnhalle in Schlicht war mit toll maskierten Kindern und Eltern proppenvoll, und die Stimmung, die DJ Klaus Meier noch anheizte, war prächtig. Die rund 80 jugendlichen Teilnehmer an der Faschingsolympiade mussten an insgesamt sieben Stationen, fantasievoll ausgearbeitet von Veronika Bummerl, ihre Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit unter Beweis stellen. Am Ende durfte jeder Teilnehmer neben einer Urkunde auch eine süße Belohnung in Empfang nehmen. Einen famosen Auftritt legte die Kindergarde aus Vilseck hin. Die Eltern spendeten höchstes Lob für diese rundum gelungene Veranstaltung. Dazu trug auch die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen durch die Mütter der Turnerkinder bei. Bild: ct