Blick in Vilsecker Hinterhöfe zeigt Erstaunliches

Freizeit Vilseck

23.07.2017

An vier Tagen taten sich in der Vilsecker Altstadt Türen und Tore von verborgenen Hinterhöfen und Gärten für jedermann auf. Hunderte von Besuchern zeigten großes Interesse und waren erstaunt, welche Oasen sie dabei zu Gesicht bekamen. Jedes Anwesen verzauberte mit eigenem Charme und Charakter (hier die Seilerei Friedrich). Zudem warteten die Eigentümer mit Besonderheiten und speziellen Details auf. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Samstagsausgabe. Bild: rha