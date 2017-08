Freizeit Vilseck

16.08.2017

7

0 16.08.2017

Ferien haben die Männer der Feuerwehr Vilseck das ganze Jahr nicht. Ein eigenes Ferienprogramm aber veranstalten sie schon. Und dies nicht ganz uneigennützig, laden sie dazu doch potenziellen Nachwuchs ein.

43 Mädchen und Buben waren zum Gerätehaus gekommen, um sich bei Spiel und Spaß die Zeit zu vertreiben. Dass es bei der Feuerwehr durchaus auch ernst zugeht, wurde den Teilnehmern aber schnell klar.Schon das Anziehen und Tragen eines Schutzanzuges ist kein Kinderspiel. Und dann hat so ein Atemschutzträger bei einem Einsatz ja noch jede Menge zu leisten. Auch wie schwierig es ist, mit der Rettungsschere umzugehen, konnten die Kleinen testen - da war einiges an Muskelkraft gefragt. Da war das Spritzen mit dem Strahlrohr schon einfacher, denn Kreisbrandinspektor Christof Strobl assistierte dabei persönlich. Lustig anzusehen war es, wenn die bemalten Pappkameraden dabei umfielen. Gaudi gab es beim Schlauchkegeln und Dosenwerfen und natürlich beim Mitfahren im großen Feuerwehrauto.Die Feuerwehr hoffte, dass das Interesse bei den Kindern auch im fortschreitenden Alter anhält und der eine oder die andere für den Dienst am Nächsten gewonnen werden können.