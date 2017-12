Christbaum-Ansingen am Dorfplatz in Sorghof

Freizeit Vilseck

06.12.2017

6

0 06.12.2017

Sorghof. Ein herrlicher Auftakt in die Adventszeit ist das Christbaum-Ansingen am Dorfplatz. Der Trachtenverein Erika ließ diesen alten Brauch vor einigen Jahren wieder aufleben. Vorsitzender Karl-Heinz Unterburger und Bürgermeister Hans-Martin Schertl begrüßten die Besucher - zumeist Eltern mit ihren Kindern. Dann hieß es "Bühne frei" für den Kirchenchor unter Leitung von Gerhard Kraus. Die Sänger präsentierten bayerische Adventslieder und als Zugabe "Weihnacht, frohe Weihnacht" nach der Melodie von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Die Kinder durften von zehn auf null herunter zählen, bis die Kerzen an dem mit Päckchen geschmückten Weihnachtsbaum aufleuchteten. Im zweiten Versuch klappte es dann auch, und der Schulgarten erstrahlte im festlichen Lichterglanz. Bild: er