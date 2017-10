Freizeit Vilseck

01.10.2017

Schlicht. Die Werkvolkkapelle Schlicht ließ es sich nicht nehmen, ihren aktiven Musikern Christian Hüttner (Tuba) und seiner Frau Mareike (Klarinette) zur Hochzeit den Marsch zu blasen. Das Brautpaar wurde mit einem Überraschungsfestzug von zu Hause abgeholt und mit Märschen zur Kirche begleitet, bei denen das Brautpaar kurzerhand mitmarschierte. Stellvertretender Dirigent Christian Hüttner übernahm sogleich die Stückauswahl.

Anschließend hatten die Musikerkollegen die große Ehre, die kirchliche Trauung im Gotteshaus St. Georg, die mit musikalischen Wünschen des Brautpaars bestückt war, umrahmen zu dürfen. Da durften die Liebeslieder "Die Macht der Liebe", "I will follow him", "Friends for life" und "One moment in time" nicht fehlen. Aber auch zwei Spezialwünsche wie "Gablonzer Perlen" und "Auf der Vogelwiese" sollten auf Wunsch des Bräutigams dabei sein.Nach der kirchlichen Trauung wurde zünftig am Kirchhof aufgespielt, und die Musiker freuten sich, anschließend dem Brautpaar alles Gute für dessen gemeinsame Zukunft zu wünschen. Neben dem Geschenk gab es von allen Musikern noch Rosen in den Vereinsfarben für das Paar. Ein gemeinsames Gruppenfoto mit den frischvermählten Mareike und Christian Hüttner durfte zum Abschluss nicht fehlen.