Freizeit Vilseck

26.01.2018

Rechtzeitig zur traditionellen Winterwanderung der Clubfreunde Vilseck setzte auch der Schneefall in der Oberpfalz wieder ein. Angeführt von Bezirkskoordinator Dieter Altmann mit Ehefrau Hedwig machten sich die Vilsecker Club-Fans auf die etwa acht Kilometer lange Strecke von Vilseck nach Adlholz.

Nach der Hälfte des Weges erklang plötzlich die Club-Hymne "Die Legende lebt". Zweiter Vorsitzende Heinrich Ellenberger und Schriftführer Jürgen Kellner begrüßten die Wanderer an einer Verpflegungsstation im Wald. Hier stärkte sich die Gruppe mit Glühwein und Jägertee, bevor sie sich auf die Schlussetappe in Richtung Wirts-Heiner machte. In der Bierwirtschaft Fenk eröffnete Vorsitzender Wolfgang Kraus den Stammtisch.Bezirkskoordinator Dieter Altmann informierte die Gäste über die aktuellen Termine im Bezirk 2 Ostbayern. Der nächste Fanstammtisch findet am Freitag, 9. Februar, statt. Beginn des Kappenabends ist um 19.19 Uhr im Vereinsheim in Vilseck.