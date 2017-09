Freizeit Vilseck

05.09.2017

Tanzende Zauberbesen, durch die Luft fliegende Messer und Nervenkitzel pur bekamen die vielen Besucher beim deutsch-amerikanischen Kinderfest serviert. Die Gäste waren begeistert von den Kunststücken des Entertainers Sepp Schabernak, der erstmals in Sorghof auftrat.

Sorghof. Bürgermeister Hans-Martin Schertl gab zusammen mit SKV-Vorsitzendem Werner Stubenvoll, Ehrenvorsitzendem Robert Luding, VFW-Präsident Angelo Aldridge und 1st Sergeant Okeefe von der Stryker-Partnereinheit den Startschuss für die Veranstaltung, zu der die US-Veteranen und der Soldaten- und Kriegerverein Sorghof eingeladen hatten.Das durchwachsene Wetter mag dazu beigetragen haben, dass die Besucherzahl in diesem Jahr überschaubar blieb. Die Gäste, die trotz der düsteren Prognosen gekommen waren, hatten aber ihren Spaß bei dem abwechslungsreichen Programm. Erstmals beim Kinderfest war der Artistik-Clown und Entertainer Sepp Schabernack. Er packte seine prall gefüllte Trickkiste aus.Der Künstler zog mit Späßen und Kunststücken das Publikum in seinen Bann und bezog es aktiv in sein Programm mit ein. So durfte Manuel Plößner sich als Fangkünstler beweisen und Markus Ringelstetter als Baumeister. Sepp Schabernak ließ die Sonne am Himmel ebenso tanzen wie seinen Zauberbesen. Messer, Kugeln und Hühnchen flogen durch die Lüfte. Zu guter Letzt mussten die Gäste die Luft anhalten: Sepp Schabernak baute eine gewagte Holzkonstruktion, ähnlich einem Kartenhaus, auf, um darauf zu klettern und mit Fackeln zu jonglieren. Kurz nachdem er wieder am Boden war, brach das Gebilde ein.Darüber hinaus gab es das bei den Kindern sehr beliebte Gesichterschminken. Hier zauberten Steffi Hüttner und Katrin Hiereth die tollsten Wunschmotive auf die Haut. Bunte Gasballons stiegen in den Himmel auf. Dazu drehte die US-Bimmelbahn ("Choo-Choo-Train") fleißig ihre Runden.Für Essen und Getränke war bestens gesorgt, die Kinder wurden sogar kostenlos versorgt. Die US-Veteranen boten etwa Hamburger, Cheeseburger und Hotdogs an, während sich der SKV Sorghof um den Getränkenachschub sowie Kaffee und Kuchen kümmerte.Die US-Boyscouts vom Südlager Vilseck hatten sich einige neue Attraktionen für die Spielstraße einfallen lassen. Hier galt es für die Kinder, beim Hufeisen- und Bohnenbeutelwerfen ins Ziel zu treffen sowie beim Werfen mit der Frisbeescheibe, beim "Jarts" und beim Leitergolfen fleißig zu punkten. Als dann am Schluss der Preis- und Medaillenregen auf die Mädchen und Buben niederprasselte, öffnete auch der Himmel seine Schleusen und beendete abrupt das Kinderfest.