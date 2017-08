Die Skier gegen Rennräder eingetauscht und ins Land der Franken gefahren

Freizeit Vilseck

01.08.2017

Was macht ein Skiclub im Sommer? Radfahren? Genau! Nach Pilsen und Loket stand heuer ein deutsches Ziel für die Radrennfahrer des Skiclubs Unterweißenbach auf dem Programm. 23 Radler und acht Begleiter machten sich auf den Weg nach Haßfurt in Unterfranken. Von zwei Fahrzeugen eskortiert, die Material, Verpflegung und Ausrüstung transportierten, führte die Route durch die Fränkische Schweiz und das Wiesenttal über Waischenfeld und Breitengüßbach nach Haßfurt. In der Kreisstadt des Landkreises Haßberge kam der Tross wohlbehalten an. Nur ein kleiner Sturz war zu verzeichnen gewesen. "Die 155 Kilometer lange Strecke war mit 1400 Höhenmetern hügelig und erforderte einiges an Kraft und Kondition", erzählte Mitorganisator Norbert Piehl. Tags darauf gab es eine Führung durch die Altstadt. Bei einer Weinprobe in Zeil am Main und bei der "Italienischen Nacht" im Nachbarort Sylbach ließ man den Tag ausklingen. Die Rückfahrt war bei 1650 Höhenmetern zehn Kilometer länger: Sie führte durch Michelau (Steigerwald) über Burgebrach, Pommersfelden, Adelsdorf, Egloffstein, Plech und Königstein zurück. Groß war die Freude bei Beteiligten und Angehörigen, als man das glückliche Ende im TuS-Tennisheim Vilseck feiern konnte. In ihren neuen Renntrikots (Bild) machten die Radler sportlich und optisch eine gute Figur. Bild: rha