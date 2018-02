Freizeit Vilseck

06.02.2018

Sorghof. Der Faschingsball der Turnerfrauen des SV Sorghof war erneut ein Eldorado fantasievoller Kostüme und origineller Masken. DJ Chicken alias Andreas Hahn sorgte am Mischpult für zu diesem Weiberfasching passende Musik. Gut in Szene setzte sich die SVS-Damengruppe mit Vortänzerin Sandra Suttner bei ihrem Showtanz. Dabei buhlten zwei konkurrierende Tanzgruppen zu Ohrwürmern von Abba und Boney M um die Gunst des Publikums. Viel beklatscht war der Auftritt der Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck mit Garde und Männerballett. Orden gingen an die drei Oberindianer Andreas Plößner, Stephan Kraus und Oliver Berger, die auch noch eine Kussparade erhielten. Höhepunkt war die Maskenprämierung. Hier siegten alte Bekannte in den Kostümen der Pfauenfrauen knapp vor den Einhörnern und Sträflingen.