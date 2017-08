Freizeit Vilseck

20.08.2017

2

0 20.08.2017

Vilseck/Unterweißenbach. Beim Skiclub Unterweißenbach ging das beliebte Planenrutschen am Skihang über die Bühne. Für Familien mit Kindern gab es das Zeltlager an der Skihütte mit diversen Spielen und bei anbrechender Dunkelheit das Lagerfeuer. Die Männer bereiteten dabei Planen und Wasserzuläufe vor. Den Abschluss bildete für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene das Planenrutschen. Wie beliebt das ist, zeigte die Teilnehmerzahl: Über 100 Kinder und Jugendliche vergnügten sich an dem sonnigen Nachmittag. Für Kleinkinder gab es eine kurze Strecke (links), während die älteren den Berg hinauf sprinteten, um möglichst oft rutschen zu können. Bild: bra