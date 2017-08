Freizeit Vilseck

18.08.2017

2

0 18.08.2017

Schlicht. "Kino, Kino" hieß es beim Frauenbund, der als Beitrag zum Ferienprogramm der Stadt Vilseck in den alten Pfarrsaal zu einer Filmvorführung eingeladen hatte. Nachdem jedes Kind ein Sonnenschild mit Mausgesicht gebastelt hatte, ging es, ausgerüstet mit Popcorn und Tee, in den Keller. Dort wurde der Streifen "Mullewapp - eine schöne Schweinerei" gezeigt.

In dem Zeichentrickfilm musste Waldemar, das Süßigkeit liebende Hausschwein, allerlei Abenteuer mit seinen Freunden bestehen. Wie in dem Film am Schluss gemeinsam gefeiert und gegessen wurde, so setzten sich auch die 35 Kinder bei Pizzasemmeln zusammen und tauschten sich noch lang über den Film aus.