Vilseck

13.02.2018

28

Mit dem Faschingsruf "Vilsania ui ui ui ui - ei ei ei ei" stimmten die 19 Mädchen der Vilsecker Kindergarde auf den unterhaltsamen Abend des Frauenbunds im Pfarrheim St. Ägidius ein. Routiniert schwangen sie ihre Beine und zeigten so manches Kunststück. Frauenbund-Sprecherin Monika Mrosek legte gleich mit einer humorvollen Büttenrede los, und die beiden DJs Luci und Anni hatten für jedes Alter die passende Tanzmusik auf Lager.

Einen Theaterbesuch verpestete Otto (Lara Meier) seiner Frau Emma (Mona Kreuzer) im Sketch, der mit viel Gelächter einherging. Die Gardemädels vom Heimat- und Kulturverein brachten mit ihrem Showtanz den Saal zum Beben. Was bei einem Heiratsinserat herauskommen kann, zeigten die Mrosek-Schwestern in der AZ-Redaktion. Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Doris Day (Susanne Liermann), die in unnachahmlichem deutsch-amerikanischen Slang die Vilsecker Damenwelt auf die Schippe nahm, um beim Lola-Montez-Casting die Oberhand zu behalten.