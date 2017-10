Freizeit Vilseck

19.10.2017

19.10.2017

In den vergangenen Tagen gab es doch noch einen goldenen Oktober. Zur Allerweltskirwa zeigte sich der Herbst in den Vilsauen von seiner schönsten Seite. Nun hofft man auch in Vilseck, dass die Burgkirwa am Wochenende mit herbstlich warmen Sonnenstrahlen bedacht wird. Bild: Hasenstab