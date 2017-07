Freizeit Vilseck

16.07.2017

3

0 16.07.2017

Schlicht. Den Biberweg am Leinschlag zwischen Vilseck und Freihung kennt der ehemalige Revierförster Günther Ködel wie seine Westentasche. Mit ihm machte sich der Frauenbund Schlicht auf Spurensuche nach dem scheuen, nachtaktiven Nager. Seit der Renaturierung hat dieser die Sumpflandschaft erobert. Die Gruppe konnte seine Spuren auf Schritt und Tritt verfolgen: angelegte Dämme, abgenagte Stämme und niedergedrücktes Gras am Bachufer verrieten seinen Wohnraum, auch wenn man den Biber selbst nicht zu Gesicht bekam. Der ausgeschilderte Weg mit Aussichtsturm führt durch ein intaktes Biotop. 120 Hektar umfasst das Gebiet, in dem der Biber nach Belieben walten darf. Seit Ende der 1990er-Jahre stauten dessen Dammbauten immer wieder Wasser an, das landwirtschaftlich genutzte Flächen des Leinschlags überflutete. Ködel hatte für jeden Teilnehmer eine Bildkarte mit dem Biber vorbereitet. So konnten sich die Kinder den nachtaktiven Gesellen besser vorstellen. Der 2,5 Stunden dauernde Rundgang endete am Parkplatz. Alle Teilnehmer waren sehr beeindruckt von der Gestaltung und Idylle des Weges und sie waren sich einig, später einmal wieder zu kommen. Bild: ct