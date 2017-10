Freizeit Vilseck

13.10.2017

1

0 13.10.2017

Schlicht. In der Kindertagesstätte St. Martin in Schlicht drehte sich jetzt alles um das Thema Drachen, Wind und Herbst. Am Samstag lud die Kita die Kinder mit ihren Familien auf die großen Wiese der Familie Trummer in Oberweißenbach zum ersten Drachenfest ein. Dort wurden die im Kindergarten gebastelten vor Ort gebauten Drachen startklar gemacht. Das Wetter meinte es gut und schickte zu der warmen Herbstsonne auch immer wieder Windböen, die die Drachen fröhlich durch die Luft tanzen ließen. Bild: exb