1. FC Nürnberg kommt für Testspiel gegen FK Mladá Boleslav in die Region

Wieder geht es für den 1. FC Nürnberg in die Oberpfalz: Nach Weiden und Raigering gastiert der Club in der Länderspielpause am Freitag, 23. März, beim 1. FC Schlicht. Der Gegner des Testspiels ist...